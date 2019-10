Museum lanceert bordspel waarbij je kunst verzamelt als Helene Kröller-Müller

Het idee is gebaseerd op Kröller-Müllers serious game Verzamelen als Helene, dat onderdeel is van een lespakket voor middelbare scholieren. Het online spel uit 2005 was toe aan een update. De Nederlandse spellenmaker 999 Games (onder andere bekend van Kolonisten van Catan) besloot samen met het museum het spel te ontwikkelen als bordspel.



Helene Kröller-Müller (1869 - 1939) was één van de eerste vrouwen in Europa die een grote kunstcollectie bij elkaar bracht. Art Collector neemt spelers mee terug in de geschiedenis en brengt kunst naar de keuken- of campingtafel. Tekenaar Erik Varekamp (bekend van o.a. VPRO Gids en HP De Tijd) verzorgde de illustraties.



Het spel is vanaf 21 oktober te koop voor 19,95 euro in de museumwinkel en de webshop van het Kröller-Müller Museum. Tot en met 31 december 2019 geldt een speciale prijs van €10,00.