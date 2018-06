Muur van Mussert formeel aangewezen als rijksmonument

LUNTEREN - De Muur van Mussert is aangewezen als rijksmonument. Het omstreden bouwwerk bij Lunteren moet onderdeel worden van een educatief centrum. Tegenstanders kunnen nog in beroep gaan.

De nieuwe status van de muur werd vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. De Muur van Mussert staat middenin het vakantiepark De Goudsberg even buiten Lunteren. Het is de plek waar NSB-leider Anton Mussert voor de Tweede Wereldoorlog zijn zogenoemde hagespraken hield.

Gekocht of gehuurd

De Muur van Mussert op de Goudsberg in Lunteren moet vooral voor de jeugd een educatieve functie krijgen. Dat is de belangrijkste doelstelling van de nieuw opgerichte Stichting Educatiecentrum De Goudsberg. Die voert het beheer over de Muur in afwachting van de status als rijksmonument.

De eerste taak waar Educatiecentrum De Goudsberg voor staat, is de vraag of de muur en het omliggende terrein moet worden gekocht of gehuurd. ,,De eigenaar wil hier wel aan meewerken, hij zit ook in het bestuur van de stichting", aldus Jan Kijlstra van die stichting eerder.

Prijsvraag

De nieuwe stichting heeft plannen om in de gang van de muur een soort van expositie voor de jeugd te maken. Daarbij zijn onderdelen van het plan waarmee Rick Abelen onlangs de eerste prijs won in een prijsvraag voor toekomstideeën voor de omstreden muur. ,,We mikken op kinderen uit de hoogste klassen van de basisscholen en de laagste van de middelbare school. Belangrijk is vooral de parallellen met de huidige tijd te benadrukken. Ook nu worden weer bevolkingsgroepen uitgesloten."