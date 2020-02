N224 bij Ede dicht en fietspad geblokkeerd door truck die kantelt en lading zand verliest

Wel goed maar niet gek; hotel Lunterse Boer neemt maatrege­len na oplichting

3 februari LUNTEREN - Wie logeert in hotel-restaurant De Lunterse Boer in Lunteren, krijgt niet langer een kamersleutel mee op basis van goed vertrouwen. Dat kan niet meer na de oplichting, zegt eigenaar Ko Bostelaar. ,,Die oplichting was voor ons een wake-up call.’’