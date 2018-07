N310 dicht na zwaar ongeluk bij Otterlo

Man en kind wonderbaar­lijk vrijwel ongedeerd na zware crash in Lunteren

26 juli LUNTEREN - De bestuurder van een Mini Cooper en een kind dat bij hem in de auto zat, zijn donderdagochtend op wonderbaarlijke wijze ongedeerd gebleven bij een zwaar ongeluk op de Barneveldseweg in Lunteren. Het voertuig raakte een betonrand in de straat en sloeg daarna meerdere malen over de kop.