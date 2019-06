Na 18 jaar plannen maken eindelijk nieuwbouw op De Klinkenberg in Ede

De Klinkenberglocatie is al 18 jaar onderwerp van gesprek . Zo was het in 2000 de bedoeling om de huidige bebouwing te vervangen voor een nieuw woonzorgcomplex met commerciële bedrijvigheid op de begane grond. Voor deze ontwikkeling is destijds het bestemmingsplan ‘De Klinkenberg’ vastgesteld door de gemeenteraad, maar dit plan is nooit ten uitvoer gebracht.

Asielzoekers

In 2012 kwam het gebouw leeg te staan. In 2016 was de locatie in beeld voor de huisvesting van vluchtelingen, maar dit proces is vanwege een terugloop van het aantal asielaanvragen in Nederland uiteindelijk stopgezet.



Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. Bewoners kunnen van 20 juni tot en met 31 juli bezwaar aantekenen. Op 11 juli verzorgen de ontwikkelaar en de gemeente Ede een inloopavond voor omwonenden.



Na de zomer bespreekt de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan. Als alles volgens plan verloopt, start de sloop van de flat nog in 2019. De nieuwbouw kan dan in de loop van 2020 beginnen.