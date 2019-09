Na 8 miljoen views op YouTube begint Lieke weer opnieuw

Lieke van 't Veer was nog maar twaalf toen ze te zien was in het eerste seizoen van The Voice Kids, waarin ze het tot de finale schopte. ,,Ik was nog heel jong, maar het was een superleuke ervaring. Nog steeds word ik er wel eens over aangesproken. Ik heb veel contacten opgedaan en daarna regelmatig optredens gehad, ook met een ander meisje uit Ede dat ook in de finale stond", vertelt ze.