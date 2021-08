Na Arnhem vreest ook Ede voor confrontatie tussen hooligans van Vitesse en Anderlecht

EDE - Er bestaat een ‘ernstige vrees’ dat voetbalhooligans van Vitesse en Anderlecht vanmiddag naar Ede komen voor georganiseerde vechtpartijen. Burgemeester René Verhulst stelt daarom per direct een noodverordening in.

Het zou gaan om supporters van Vitesse en het Belgische Anderlecht die met elkaar op de vuist willen gaan. De voetbalclubs spelen vanavond in GelreDome in Arnhem in de play-offs om de Europese Conference League.



In Arnhem geldt al sinds woensdagmiddag 17.00 uur een noodverordening uit vrees voor vechtafspraken in de Gelderse hoofdstad. Vanwege deze maatregelen is er volgens burgemeester René Verhulst een kans dat de hooligans daarom vanmiddag uitwijken naar andere steden, zoals Ede, om daar te knokken.

Quote De signalen van de politie zijn dusdanig serieus dat ik besloten heb een noodveror­de­ning af te geven voor de gehele gemeente René Verhulst, Burgemeester van Ede

Bij de politie is een melding binnengekomen over de mogelijke komst van de supporters naar Ede. De signalen van de politie noemt Verhulst ‘dusdanig’ serieus dat hij per direct een noodverordening afgeeft. Dat doet Verhulst voor de gehele gemeente Ede: ,,Omdat een vechtpartij mogelijk op een onverwachte plaats kan worden gehouden.” In Ede zijn volgens de gemeente meerdere horecagelegenheden waarvan bezoekers mogelijk deel zouden willen nemen aan de vechtpartijen.

Verhulst: ,,We hopen natuurlijk dat Vitesse een goed resultaat behaalt, maar supporters met de intentie tot geweld zijn niet welkom, zowel bij ons niet als bij Arnhem niet.”

Serieuze signalen

Voetbalsupporters zijn donderdag niet welkom op openbare plaatsen in Ede. Daarnaast is het verboden om de volgende voorwerpen te bezitten: bewerkt of samengesteld vuurwerk, molotovcocktails, glaswerk, straatstenen, stokken, kettingen en brandbare stoffen. Tot slot geldt een verbod op gezichtsbedekkende kleding (met uitzondering van mondkapjes).