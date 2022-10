Na drie jaar klinken de klanken van de taptoe weer in Ede: ‘Mensen vonden het prachtig’

‘Aan het programma lag het niet’

Of het nu door de entreeprijzen komt of door corona: Gerressen weet het niet. ,,Ik denk juist dat mensen blij zijn dat ze na de coronatijd weer ergens naartoe kunnen voor 4, 6 of 8 euro, anderen zeggen dat mensen nog huiverig zijn. Wat is het? Ik weet het niet. Maar aan het programma lag het niet. We hadden een mooie diversiteit aan muziekkorpsen, dat was perfect. Mensen vonden het ook prachtig, deelnemers ook. Dan denk je bij jezelf: daar doe je het wel allemaal voor. Om het taptoegebeuren in Nederland op de kaart en in stand te blijven houden. Dat is belangrijk.”



Gerressen is ook nauw betrokken bij de deelnemende Showband Irene. De andere korpsen kwamen overal en nergens vandaan. Zo maakte het Duitse Leinegarde Neustadt zijn opwachting en deed ook het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie mee. ,,Dat vond men ook prachtig. Ede is natuurlijk van origine een garnizoensstad. Dat militaristische: het is natuurlijk simpel wat ze doen, maar wel heel netjes en mooi uitgevoerd. Het publiek houdt ervan.”