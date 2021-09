Na fel protest lijkt Harskamp al gewend aan nieuwe inwoners: ‘Hi Afghani’, klinkt het opeens vrolijk

White Power op de Veluwe: ‘Amsterdam en Harskamp, ik denk dat dit werelden zijn die elkaar niet meer verstaan’

4 september Het was racisme. Het was angst voor het onbekende, het was ‘een lolletje trappen’. Maar de felle protesten tegen asielzoekers in Harskamp leggen ook bloot hoe verdeeld Nederland eigenlijk is. ,,Amsterdam en Harskamp, ik denk dat dit werelden zijn die elkaar niet meer verstaan.’’