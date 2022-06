Na proefrit verdwenen BMW komt op wonderlijke wijze snel weer boven water

Kinderen waarschu­wen met pylonen en krijtteke­nin­gen voor sinkhole in Ede

EDE - Kinderen hebben donderdagavond rond 18.30 een sinkhole (wegverzakking) ontdekt in het wegdek van de Jachtlaan in Ede. Doordat zand onder de straat wegspoelde, ontstond een flink gat in het wegdek. De kinderen troffen meteen maatregelen om passanten te waarschuwen.

