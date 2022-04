Na twee jaar weer tijd voor feest; topdrukte in de trouw- en feestzalen

Te veel mensen onnodig naar huisartsen­spoed­post: ‘Spoedzorg komt in de knel’

De Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei heeft last van de grote aantallen mensen die bellen met klachten die geen spoedklachten zijn. ,,Echte spoedgevallen komen hierdoor in de knel”, zegt directeur Zorg Marije Hilhorst van de post, die in het Edese ziekenhuis is gevestigd.

13 april