Nachtje doorhalen in blote bast met tienermeiden eindigt in de rechtszaal: ‘Ze wist niet van ophouden’

De verklaringen staan lijnrecht tegenover elkaar, zo bleek vrijdag op de rechtbank. Het meisje spreekt in haar aangifte over tongzoenen en het betasten van haar borsten en schaamstreek. De verdachte ontkent ten stelligste dat er ook maar iets ongepasts is gebeurd.



Het Openbaar Ministerie ziet voldoende bewijs dat de man in ieder geval heeft gezoend en ook getongzoend met het meisje. Zijn dna is rond de mond van het kind aangetroffen en de stiefdochter zegt dat ze heeft gezien hoe hij haar op de mond zoende.