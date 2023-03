Nadenken over alternatieven voor World Food Experience: ‘WF(C)E, heb jij een beter idee?’

Raadslid Erik Wesselius heeft de nodige vragen: ,,Wat willen we met de doelstellingen waarop het plan gebaseerd was? Is het niet jammer van de gemaakte kosten? Heeft Ede zo’n project nodig om de rol van grootste gemeente van de FoodValley waar te maken? Waar moet een gemeente eigenlijk geld aan uitgeven?”

Debat openen

MME wil over deze vragen in gesprek gaan met de inwoners van Ede. Als startpunt houdt de partij maandagavond onder het motto ‘WF(C)E, heb jij een beter idee?’ in buurtcentrum De Kolk in Ede (20.00 uur) een soort van inspiratieavond. ,,Een paar sprekers geven een voorzet. Ze delen hun mening en hun alternatief. Bezoekers kunnen daar hun mening over geven. Zo voeren we het debat waar wij, inwoners van Ede, hard aan toe zijn.”

De inleiders zijn onder anderen Daan Overeem (De Stingerbol) over ‘De kok en de kunstenaar’, Hilda Weges (Eetbaar Ede) over een LFC (Local Food Centre), Erik Wesselius (fractievoorzitter Mens en Milieu Ede) en Annemarie Wolferink (Fractievolger Mens en Milieu Ede).

Natuurvergunning deugt niet

De bouw van een attractiepark in Ede rond voedsel, de World Food Center (WFC) Experience, gaat voorlopig niet door. De Raad van State oordeelde dat de natuurvergunning voor het project niet deugt. Ede moet opnieuw laten berekenen welk effect het project op de omliggende natuur zal hebben. Er moet ook een nieuw bestemmingsplan komen. De komst van de WFC Experience, die eind 2024 open zou gaan, loopt daardoor jaren vertraging op. Het Edese college wil de handdoek niet in de ring gooien.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via info@mensmilieu.nl.

