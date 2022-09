Nadoen hitsige herten bittere ernst op de Veluwe: ‘Ik denk alleen maar: ‘Nog een keer!’

2000 kilo illegale tabak aangetrof­fen in Wekerom, vier personen aangehou­den

WEKEROM - In een pand aan de Roekelseweg in Wekerom is vrijdagavond zo'n 2000 kilo illegale shisha-tabak aangetroffen. Ook heeft de politie ‘diverse goederen’ gevonden die worden gebruikt voor de productie van waterpijptabak. Alle gevonden spullen zijn door de politie in beslaggenomen.

3 september