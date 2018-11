Nationale Politie en Defensie houden grote anti-terrorisme oefening in Harskamp

Buurtpre­ven­tie­team vanavond massaal aanwezig in Edese wijk Maandereng

21 november EDE - In de Edese wijk Maandering is vanavond het buurtpreventieteam massaal op de been. Zij komen in actie vanwege de brandstichter(s) die afgelopen dagen actief zijn. ,,We willen hiermee laten zien dat we aanwezig zijn in de wijk,’’ meldt Marco Gerritsen van het team.