Natuurbeheerders zetten parkeerwachters en handhavers in om grote drukte in Veluwse bossen te begeleiden

Top 2000: alleen in de Utrechtse Heuvelrug staat Danny Vera niet bovenaan (en andere verrassin­gen per gemeente)

22 december DE VALLEI - Danny Vera was de grote verrassing van de Top 2000, de eeuwige hitlijst van Radio 2 die met kerst van start gaat. Dat is terug te zien in de lijsten per gemeente. Daar staat gaat Danny Vera met Roller Coaster wederom aan kop, behalve in Utrechtse Heuvelrug.