Natuurbrand verwoest ruim 7 hectare Ginkelse Heide

Oefening defensie

Volgens de brandweer is de brand mogelijk ontstaan door een oefening van defensie. In de middag werd in het gebied onder meer gevlogen met militaire helikopters. De eerste melding van de natuurbrand kwam ook van defensie. ,,En vlak voor de brand is er ook nog een helikopter geland.’’

Deuren dicht

De brand ging gepaard met veel rook. De brandweer riep bewoners in de omgeving op om ramen en ventilatieroosters te sluiten bij overlast. ,,De brand zorgt voor witte rook die over een deel van Ede kan trekken’’, meldt een woordvoerder. ,,Mensen doen er goed aan deuren en ramen dicht te doen.’’



Er is een gebied van 3 tot 5 hectare in vlammen opgegaan. Op het hoogtepunt van de brand was de rooklucht tot in Ede te ruiken. Ook was de rookpluim vanuit Wageningen te zien.



Slachtoffers vielen er niet. Er was volgens de woordvoerder geen direct gevaar voor mensen en voor zover bekend zijn er ook geen dieren getroffen.