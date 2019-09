Natuurclubs onderzoeken opkopen camping met Muur van Mussert

Veenendaal­se raad verbijs­terd over lessen in moskee­school, ook in Ede raadsvra­gen

11 september VEENENDAAL - In Veenendaal komt de berichtgeving over extreem gedachtegoed in het informeel islamitisch onderwijs als een totale verrassing. CDA en VVD willen dat de twee organisaties waar het om gaat, verboden worden. ,,Het gaat hier over kinderen die best makkelijk beïnvloedbaar zijn. Als hen vergif wordt gegeven, moet je dat verbieden.”