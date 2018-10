Nederland wil na plastic ook de billendoekjes in de ban doen

videoSTRAATSBURG - Er komen strengere Europese regels voor het gebruik van eenmalig plastic, zoals wattenstaafjes en wegwerpbestek . Maar voor Nederland is de strijd tegen plastic daarmee nog niet klaar. Ze wil het gebruik van vochtige doekjes zoals billendoekjes - die ook plastic bevatten - ook via Europa aan banden gaan leggen.

Een van de pleitbezorgers van het in de ban doen van de billendoekjes is stichting RIONED uit Ede, de koepel voor stedelijk afvalwater. Die organisatie maakt zich al jaren druk om de doekjes die menig riool verstoppen en het milieu ernstige schade van een geschatte tientallen miljoenen euro’s per jaar toebrengen.

Het Nederlandse kabinet wil net als RIONED dat het gebruik van de vochtige doekjes verboden wordt. Maar ze trok tot nu toe aan het kortste eind in het debat over het verbod op plastic dat afgelopen dagen in het Europarlement werd gevoerd. Daar was tot nu toe geen meerderheid te vinden voor het ook afschaffen van vochtige doekjes.

Geen doekjes in heel Europa

Het kabinet wil ondanks dat het nu de handen niet op elkaar kreeg voor een billendoekjesverbod, blijven inzetten op het Europabreed beperken van die vochtige doekjes. Daarvoor heeft Nederland nog één kans. Het kabinet wil het inperken van de billendoekjes aankaarten in de Raad van Ministers, waarin alle lidstaten zitten.

Directeur Hugo Gastkemper van RIONED is daar verheugd mee: ,,Er zijn afbreekbare en niet-afbreekbare doekjes. De niet-doorspoelbare doekjes moeten niet in het toilet, maar in de afvalbak. De consument ziet dat verschil niet.’’

Besluit nog dit najaar

De Raad van ministers neemt naar verwachting in het najaar een besluit. Als Nederland voldoende steun van de lidstaten krijgt, kunnen ook de doekjes alsnog onder een verbod vallen. RIONED-directeur Gastkemper hoopt dat het kabinet slaagt in een Europese aanpak. ,,Wij willen een Europese aanpak vooral omdat de doekjes worden geproduceerd door multinationals. Bovendien speelt het probleem niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland, België, de Scandinavische landen en Groot Brittannië.’’

Ook GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout betreurt het dat het Nederland nog niet gelukt is om vochtige doekjes mee te nemen in het plasticbesluit waarover Europa gisteren overeenstemming heeft bereikt. Eickhout: ,,Het heeft te maken met persoonlijke verzorging en dat kwam misschien toch te dichtbij voor sommigen.’