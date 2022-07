Negen nieuwe huizen in oude politiebureau van Ederveen

Jongeren nemen de week door in de buurtkeet: ‘Het is niet alleen zuipen, maar ook sociale bin­ding’

Biertje in de hand, jongens in spijkerbroek met een zwart T-shirt met opdruk, en meiden die duidelijk meer hun best hebben gedaan. In groepjes nemen ze met elkaar de week door bij de buurtkeet in Lunteren. De gemeente blijft op afstand, maar dat wil niet zeggen dat alles kan.

2 juli