Negentig tips, waaronder de gouden, na Amber Alert 1-jarig jongetje uit Ede

De politie trof de 26-jarige moeder en haar zoontje zaterdagochtend om 03.00 uur aan in de hotelkamer. De moeder is aangehouden voor ‘onttrekking’ van het kind. Haar precieze rol wordt nader onderzocht. Het jongetje was ongedeerd.



Vrijdag werd een oproep via Burgernet en Amber Alert gedaan om naar het tweetal uit te kijken. Met beide diensten worden gemiddeld zo’n 12 miljoen mensen bereikt. Of de berichten ook in Duitsland te zien waren, kon de politie zondag niet zeggen.