Nep-patholoog uit Bennekom vandaag voor de rechter

In 2015 liep B. tegen de lamp toen bleek dat zijn diploma, een bachelor voor geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, vals was.



Zoals het er nu uitziet, heeft B. niet in mensen of lijken gesneden, maar zich als forensisch patholoog vooral met bureauzaken beziggehouden. Zo heeft hij nabestaanden bijgestaan van slachtoffers van de vliegramp met een toestel van GermanWings toestel, in de Franse Alpen. Ook gaf hij gastlessen op de Politicieacademie. Eerder was hij ontslagen als directeur van een beveiligingsbedrijf in Enschede, toen bleek dat hij had gelogen over zijn rechtenstudie.