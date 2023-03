Nepbrief zorgt voor verwarring in Ede: keert Sherman Tank nou wel of niet terug?

Keert de Edese Sherman Tank wel of niet terug op de Arnhemseweg? Die vraag hield menig Edenaar deze week bezig. Door een nepbrief was verwarring ontstaan over de terugkeer van het herinneringsmonument. Het noopte de gemeente tot een reactie.

De tank, die symbool staat voor de bevrijding van Ede door de Canadezen in 1945, stond 32 jaar lang op een vaste plek op de hoek van de Nieuwe Kazernelaan en de Arnhemseweg. Vorig jaar werd de tank daar weggehaald. Het militaire voertuig krijgt een opknapbeurt in Delft en zou komende zomer worden teruggeplaatst nabij zijn oude plek, als de werkzaamheden aan de Parklaan bij de rotonde N224 klaar zijn.

A4’tje zorgt voor twijfel

Maar eerder deze week ontstonden twijfels over de terugkeer van de tank. Een toevallige passant vond op de voormalige plek van de tank een A4’tje, dat veel weg had van een officiële brief van de gemeente Ede. Daarin stond vermeld dat de tank na de restauratie niet zou terugkeren.

Het college van burgemeester en wethouders zou namelijk tot inzicht zijn gekomen dat het verheerlijken van wapens en helden, mede door de oorlog in Oekraïne, ‘niet past in het Ede van nu’. Ook werden de oorlogsmusea in Soest, Arnhem en Overloon werden in de brief opgeroepen hun ‘militair vertoon’ te staken. Het bericht werd afgesloten met het telefoonnummer van de gemeente, dat te bellen was voor vragen over het besluit.

De brief werd vervolgens verspreid via sociale media, waar men er schande van sprak.

Nepbrief leidde tot veel reacties

Nu blijkt dat het gaat om een nepbrief. De gemeente Ede zag zich donderdag genoodzaakt om via sociale media duidelijk te maken dat de brief niet afkomstig is van de gemeente. ‘We vinden het heel belangrijk om de strijd voor onze vrijheid te herdenken en een plek te geven in onze gemeente. Juist nu’, is te lezen in het bericht, dat ook is gedeeld door burgemeester René Verhulst.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zorgde de brief voor een tiental telefoontjes van verontruste Edenaren. ‘Mensen die zich vooral afvroegen of de brief klopte. Dat ging soms gepaard met enige verontwaardiging.’

De gemeente heeft alle bellers gerustgesteld: de Sherman Tank keert komende zomer gewoon terug naar Ede.

