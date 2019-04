Neppatholoog (58) Dr. Bones uit Bennekom moet 15 maanden de cel in

BENNEKOM - Peter B., de 58-jarige nep-patholoog uit Bennekom, moet 21 maanden de cel in, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. B. lichtte met zijn leugens onder meer de politieacademie in Apeldoorn en GGD Gelderland-Midden op. Ook bekende hij zijn artsdiploma te hebben vervalst. Tegen B. eiste het OM twee weken geleden vier jaar celstraf , waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Volgens de rechtbank moeten mensen erop kunnen vertrouwen dat zij bij een arts geholpen en voorgelicht worden door mensen met kennis, kunde en de juiste bevoegdheid. Peter B. heeft dit vertrouwen op ernstige wijze beschaamd. Hij heeft zich telkens laten leiden door zijn zucht naar geldelijk gewin en het verkrijgen van aanzien, zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht.

B. liep in 2015 tegen de lamp toen hij als arts aan de slag zou gaan bij GGD Gelderland-Midden. Hij bleek niet de bloeddruk te kunnen opnemen bij een patiënt. De Bennekommer was op dat moment ook gastdocent en examinator op de politieacademie in Apeldoorn. In beide gevallen waren de instanties ervan uitgegaan dat hij daadwerkelijk arts en forensisch patholoog was.

MH17-vliegramp

Ook was hij werkzaam geweest voor het Brits-Amerikaans bedrijf Kenyon, dat assistentie verleent bij natuurrampen en vliegtuigongelukken. Daar liet hij zich ‘dr. Bones’ noemen. De politieacademie en GGD Gelderland-Midden hebben aangifte gedaan tegen de nep-arts. Kenyon niet, omdat hij geen werkzaamheden zou hebben verricht als forensisch arts. Justitie heeft dat moeilijk kunnen vaststellen omdat medewerkers een spreekverbod kregen opgelegd van het bedrijf. Dat zou mogelijk te maken hebben met de angst voor aansprakelijkheidsclaims.

B. werd echter door Kenyon wel enkele keren betaald als patholoog. Daarom acht de rechtbank bewezen dat B. behalve de politieacademie en de GGD ook Kenyon heeft opgelicht.

Slachtoffer

Bij Kenyon begeleidde hij onder meer de nabestaanden van Iris Claassen uit Deurne, het enige Nederlandse slachtoffer van de vliegramp met een toestel van German Wings in Zuid-Frankrijk in maart 2015. De moeder zei twee weken geleden in de rechtbank hevig geëmotioneerd dat ze door de leugens van B. niet meer weet wat wel en niet waar is rond de dood van haar dochter. De rechtbank spreekt B. hiervoor echter vrij, omdat die niet onder oplichting van Kenyon vallen.

Toerekeningsvatbaar

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf onder andere gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken. Ook is er rekening gehouden met het feit dat het proces te lang heeft geduurd, waardoor de zogenoemde redelijke termijn is overschreden. Mede daarom wijkt de eis af van de officier van justitie.



B. was volledig toerekeningsvatbaar toen hij zich van leugens bediende, bleek uit onderzoek. B. zei in de rechtbank vanwege financiële redenen te zijn gaan liegen. Ook zou de opstelling van zijn dominante vader in zijn jeugdjaren een rol hebben gespeeld.