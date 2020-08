Nertsen en studentenfeestjes stuwen coronacijfers in de regio op, inwoners Ede en Culemborg overleden

Zo geldt Gennep al nieuwe brandhaard. Een deel van de oplopende besmettingen daar heeft te maken met besmettingen van nertsenhouderijen in die regio in Noord-Limburg,

De totale cijfers in onze regio zijn nog laag in vergelijking tot het voorjaar, maar voor het eerst stijgt het aantal besmettingen wel flink. Waren het er vorige week nog 132, deze week waren het er 227.

In de afgelopen week stierven twee mensen aan het virus. Het gaat om inwoners van Culemborg en Ede. De gemeente Gennep kent in de regio het grootste aantal besmettingen per 100.000 inwoners.

Inwoners Ede, Veenendaal en Nijmegen opgenomen in ziekenhuis

Drie personen, Uit Veenendaal, Ede en Nijmegen, moesten opgenomen worden in het ziekenhuis. Vorige week werd er geen enkel overlijden gemeld vanwege het virus en werden er twee coronazieken opgenomen in het ziekenhuis.

Quote ,,Een deel van dit piekje in besmettin­gen komt van nertsenhou­de­rij­en. Een ander deel is in de privésfeer ontstaan, maar komt niet uit één bron. Er zijn meerdere groepjes besmettin­gen.’’ Nicole Theuns, Woordvoerder Veiligheidsregio Limburg-Noord, waar Gennep onder valt

De meeste nieuwe besmettingen waren in de grote steden Arnhem (35) en Nijmegen (43). Waar in Zuid-Holland, tot nu toe de zwaarst getroffen provincie van deze zomer, het aantal besmettingen licht daalt, zijn de cijfers in deze regio daarmee minder positief.

Kijk op onderstaande kaart hoe het zit in jouw regio.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Virus waart rond in Wageningen en Gennep

Opvallend is het aantal nieuwe besmettingen in Gennep (16 in afgelopen week) en Wageningen ( 17 over afgelopen week).

Deze gemeente in Noord-Limburg kleurt inmiddels rood op de kaart van het RIVM en is met 112 besmettingen per 100.000 inwoners qua besmettingsgraad vergelijkbaar met een plaats als Zandvoort, waar recent veel besmettingen waren.

Toch is er geen reden voor extra maatregelen vanuit de Veiligheidsregio Limburg-Noord, zegt woordvoerster Nicole Theuns. Er is namelijk niet één brandhaard. ,,Een deel van dit piekje in besmettingen komt van nertsenhouderijen. Een ander deel is in de privésfeer ontstaan, maar komt niet uit één bron. Er zijn meerdere groepjes besmettingen.’’

Het is daarmee een samenloop van kleine groepjes besmettingen die de piek veroorzaken. De komende dagen is het afwachten of het aantal besmettingen in Gennep nog verder stijgt, zegt Theuns. ,,Dat is heel lastig in te schatten.’’

Het cijfer voor Wageningen is grotendeels toe te schrijven aan een uitbraak onder studenten. Vorige week was de introductie voor nieuwe studenten van de Wageningen Universiteit. Tijdens een studentenfeest raakten zes studenten besmet. Het aantal nieuwe besmettingen is inmiddels opgelopen naar 17 in de stad waar het virus tot voor kort nauwelijks voet aan de grond kreeg.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Sommige gemeenten al maand lang ‘coronavrij’

Hoewel het virus duidelijk in opmars is in de regio, zijn er ook nog altijd verschillende gemeenten waar in een maand tijd geen enkele nieuwe besmetting is geconstateerd bij een inwoner. Het gaat om de gemeenten Buren, Druten, en Rozendaal.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.