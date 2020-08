Niet meezingen, maar wél van Douwe Bob genieten in de open lucht

Sportclubs klaar voor het seizoen: ‘Geen patatje met of tosti, maar het broodje knakworst kan wel’

28 augustus EDE/BENNEKOM/VEENENDAAL - De sportwereld komt in beweging. Is het gelukt sportparken in de regio zoveel mogelijk coronaproof te maken? En hebben direct betrokkenen zin in het nieuwe seizoen? Een rondje langs de velden.