Niet uit voorzorg doden van pluimvee is een ‘gok’ en ‘spannend’, zeggen deskundigen

Energiekos­ten doen bakker Hans de das om • Politieko­gel doodt vermoede­lij­ke autokraker Arnhem

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: door de hoge energiekosten moet bakker Hans noodgedwongen zes winkels sluiten en de autokraker die gisteravond door een agent werd neergeschoten in Arnhem is aan zijn verwondingen overleden.

27 oktober