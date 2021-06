Nieuw advies betekent einde voor ‘vrijwel alle’ boeren in Gelderse Vallei, boerenactiegroep furieus

ARNHEM - Vrijwel alle boeren in de Gelderse Vallei, van Apeldoorn tot aan Wageningen, moeten weg. Alleen ondernemers die op kleinere schaal met oog voor de natuur actief zijn, kunnen blijven. Dat is de strekking van een nieuw advies aan het ministerie. Boeren in de streek zijn getergd en beraden zich op nieuwe acties.

Boeren in deze regio moeten 60 tot 80 procent minder stikstof uitstoten, zo staat in het advies dat officieel nog niet is gepresenteerd, maar al wel wordt gedeeld door boeren én in De Telegraaf staat. En dat betekent onherroepelijk dat veel bedrijven moeten verdwijnen.



Het advies van stikstofprofessor Jan-Willen Erisman en planoloog Berno Strootman wordt volgende week aan de minister Carola Schouten aangeboden en is dan ook voor iedereen in te zien.

Juist op de Veluwe boek je veel winst

Quote Ze kiezen het makkelijke slachtof­fer en straks stapt iedereen weer in het vliegtuig. De maat is vol. Bart Kemp, Agriactie In het plan stellen ze voor ferme maatregelen te nemen in bepaalde gebieden, zodat boeren elders weer volop perspectief hebben. Die ingrepen moeten plaatsvinden in het Groene Hart én de Gelderse Vallei, waar veel grote veehouderijen dicht bij elkaar zitten.



,,De Veluwe heeft de hoogste emissiedichtheid van het land”, zegt Erisman in een eerste toelichting. Omdat het centraal ligt, komt de stikstofuitstoot van de boeren terecht door heel Nederland. Dus is hier veel winst te behalen om snel de natuur te verbeteren. ,,In Friesland heb je ook piekbelasters, maar dan alleen op één natuurgebied.”



En dus zeggen Erisman en Strootman dat Nederland moet kiezen. ,,Ik snap dat een boer op de Veluwe daar niet gelukkig van wordt. Maar een boer wordt nu ook niet gelukkig met alle regelgeving die verandert. Wij zeggen ook: we willen boeren juist perspectief bieden.” Op de precieze inhoud van het rapport wil Erisman nu nog niet ingaan.

Gedwongen uitkoop

Voorman Bart Kemp van Agractie, boer midden op de Gelderse Vallei, is geschrokken van het aangekondigde rapport. Hij noemt het desastreus voor de boeren. ,,Het gaat hier over duizenden boerengezinnen die echt wel iets willen doen, maar die ook een bestaansrecht willen hebben. Ze kiezen en het makkelijke slachtoffer en straks stapt iedereen weer in het vliegtuig. De maat is vol.”



Kemp maakt zich vooral zorgen over het feit dat het in het advies gaat over gedwongen uitkoop van boeren. Volgens Erisman wordt dat inderdaad genoemd. ,,Wil je op korte termijn ruimte creëren, dan moet je dat doen. Maar dat is vooral ook een keuze aan de politiek straks.’’

Tijd voor actie

Agractie heeft inmiddels in een persbericht laten weten in actie te willen komen. Dat geldt overigens niet voor alle boeren. Actiegroep Farmers Defence Force roept juist op om het advies te negeren. ,,We zien dit als het zoveelste plannetje”, stelt voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert. ,,We moeten dit echt niet te veel aandacht geven.’’



Tegelijkertijd sluit hij nieuwe acties van de boeren om de stikstofproblematiek niet uit. ,,We gaan binnenkort zeker weer in actie komen vanwege stikstof.”