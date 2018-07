Nieuw bezoekerscentrum Hoge Veluwe over jaar klaar

OTTERLO - De langverwachte bouw van Het Landhuis, het nieuwe bezoekerscentrum en restaurant op Nationaal Park De Hoge Veluwe, is begonnen. Over een jaar moet het klaar zijn.

,,Het wordt qua architectuur een topattractie, van de hand van architect Willem Hein Schenk’’, zegt directeur Seger van Voorst tot Voorst van De Hoge Veluwe. ,,We steken er 15 miljoen euro in. Het oude zalencentrum en restaurant De Koperen Kop uit 1948 was sleets, tot de draad versleten. Dit nieuwe gebouw moet er over honderd jaar zeker nog staan. Het wordt duurzamer en veel beter dan het oude bezoekerscentrum en restaurant.’’

Onpraktisch

Quote Het restaurant wordt veel gerieflij­ker, we stoppen met de zelfbedie­ning. Iedereen wordt straks aan tafel bediend Seger van Voorst tot Voorst Het pand wordt veel groter dan het oude zalencentrum, dat volgens de directeur een onpraktisch gebouw was. ,,De grootste zaal in ons vroegere restaurant kon tachtig mensen hebben. De zalen in het nieuwe centrum zijn groot genoeg voor een paar honderd mensen. Het restaurant wordt veel gerieflijker, we stoppen met de zelfbediening. Iedereen wordt straks aan tafel bediend. Maar de prijzen blijven laag.’’

Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft gezocht naar mogelijkheden om eigen hout te gebruiken voor het interieur van het nieuwe gebouw, maar uiteindelijk is daarvan afgezien. Van Voorst: ,,Het klinkt heel romantisch natuurlijk, als je kan zeggen dat we met eigen hout werken, dus hebben we dat geprobeerd. Er komt een prachtig rond plafond in het gebouw, met houten gewelfachtige structuren. Maar de duurzaamheid van het hout op ons park is niet goed genoeg. We hebben uiteindelijk moeten kiezen voor oude eiken uit Frankrijk.’’

Museonder

Op 21 juni 2019 wordt Het Landhuis in gebruik genomen. Daarna volgt verbouw en nieuwbouw van het Museonder. Van Voorst: ,,Dat gaat weer miljoenen euro's kosten, dus wanneer we daaraan kunnen beginnen weet ik nog niet. Ik schat in 2022.’’