Nieuw hotel aan A12 in Ede met rooftop op 52 meter hoogte

Het wordt niet het hoogste gebouw van de Vallei. Dat is de Cuneratoren in Rhenen met 85 meter. En studentenflat Bornsesteeg in Wageningen is met 68 meter ook hoger.



Maar het nieuwe hotel wordt wel hoger dan bijvoorbeeld de haan op de kerktoren van de Grote Kerk in Wageningen op 48 meter en de flats Entrada en Solido langs de Rondweg-Oost in Veenendaal van 40 meter.