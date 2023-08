Nieuw stikstofrapport kabinet wekt woede in Gelderland: ‘Schijtziek van al die nota’s’

Ex-Vitesse­naar Kevin Diks met FC Kopenhagen de Champions League in

Niet alleen bij PSV is het feest, ook in Denemarken heerst euforie. Kevin Diks gaat met FC Kopenhagen de Champions League in. De oud-speler van Vitesse en Feyenoord stapt na een zege in het tweeluik met de Poolse kampioen Rakow het kampioenenbal in.