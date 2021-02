Nieuw wereldrestaurant in Ede met als hoofdthema ‘pannenkoeken van over de hele wereld’

Een warm bad voor de waterrat­ten: ‘Het is prima te doen op 1,5 meter afstand’

8 februari BENNEKOM - Het openluchtbad De Vrije Slag in Bennekom is weer open voor publiek. Dat is een noviteit in februari. Wethouder Peter de Pater nam zaterdag het buitenbad officieel in een gebruik voor een potje, zoals hij het noemt, lekker ‘ongeorganiseerd sporten’.