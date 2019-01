Nieuwe documentaire Operatie Pegasus in de maak

EDE - Platform Militaire Historie Ede is bezig met de voorbereidingen voor een educatieve documentaire over Operatie Pegasus. Het is de bedoeling dat hij in het voorjaar van 2020 in première gaat.

Operatie Pegasus was een reddingsactie van Britse piloten en parachutisten na het mislukken van Market Garden in het najaar van 1944. Het Edese verzet hielp honderden militairen ontsnappen naar veilig gebied aan de zuidkant van de Rijn.

Gesprekken

De documentaire bestaat uit een mix van gesprekken met oud-verzetsstrijders en geredde Britten. Leden van het platform hebben die de afgelopen 20 jaar opgenomen. ,,Gelukkig wel, want de meeste verzetsstrijders zijn inmiddels overleden. Ook krijgen we bijna wekelijks bericht dat een van de geredde Britse militairen is overleden’’, zegt Ben Kolster van het platform.

Om het verhaal van de documentaire compleet te maken, spelen reenactment-groepen scènes na op locatie. Dat gebeurt in het komende najaar. ,,Pegasus speelde zich af in de herfst, dus moeten we bomen in herfstkleuren hebben of bomen die het blad net hebben laten vallen. Anders klopt het verhaal niet.’’

Quote We krijgen bijna wekelijks bericht dat een van de geredde Britse militairen is overleden Ben Kolster, Platform Militaire Historie Ede

Club van 75

Met name het filmen van de scènes kost geld en daarom is het Platform Militaire Historie Ede een actie gestart om geld in te zamelen. ,,Ik denk dat we in totaal zo'n 20.000 tot 25.000 euro nodig hebben’’, aldus Kolster. ,,Een deel daarvan is gedekt met verschillende subsidies, maar voorwaarde bij een subsidie is vaak dat we zelf een zelfde bedrag binnenhalen.’’

Speciaal voor dat laatste doel is de Club van 75 opgericht. ,,Wie lid wordt van deze club betaalt 75 euro en steunt daarmee het Pegasusfilmproject. Voor een bedrijf is dat natuurlijk peanuts. Maar we hebben ook al reacties van 'gewone’ mensen gehad die meteen 500 euro schonken.’’ De nieuwe leden van de Club van 75 mogen onder meer over de rode loper Pathé Ede in bij de première van de documentaire. Ook worden ze uitgenodigd voor een VIP-avond in De Smederij, het onderkomen van het platform op de kazerneterreinen.’’

75 jaar bevrijding

Had het niet mooi geweest als de documentaire al dit najaar in première was gegaan? ,,Jazeker, maar het ontbrak de leden van het platform aan tijd. Ze waren bijvoorbeeld druk met het inrichten van De Smederij. Maar het voorjaar van 2020 is ook mooi. Pegasus was toch een belangrijke stap in de strijd naar de bevrijding van Nederland. En die is dan precies 75 jaar geleden.’’