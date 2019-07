Nieuwe glijbaan Zwembad de Peppel in Ede gaat weer open

Defensie verheugd met Edese belangstel­ling voor Landmacht­da­gen

7:29 EDE - De kans dat de Landmachtdagen in de toekomst naar Ede komen is reëel. ,,We zijn in ieder geval verheugd dat Ede de landmacht en de militaire historie een warm hart toedraagt’’, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht. ,,We zullen een eventueel verzoek om Landmachtdagen in Ede en omgeving te organiseren in overweging nemen.’’