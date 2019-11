Nieuwe hekken moeten wolf van Hoge Veluwe weren en herten toelaten

Ede stookt raadhuis op biomassa, maar hoopt in toekomst op andere warmte

7:01 EDE - Het Edese raadhuis is van het gas af. Met een ronkend persbericht liet de gemeente deze week weten dat het gebouw aangesloten is op het duurzame warmtenet. Dat net wordt echter gevoed door biomassa-centrales waar steeds meer kritiek op is. Ede hoopt in de toekomst dan ook op een andere primaire warmtebron.