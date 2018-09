Nieuwe marktplein in Ede ongewenste hangplek

Man (37) uit Ede opgepakt tijdens in brand steken van afval

10:32 EDE - Een 37-jarige man uit Ede is woensdagochtend op heterdaad betrapt toen hij op de Ganzenweide in Ede afval in brand stak. De man werd blijkbaar al gevolgd. Volgens de politie had ze de 37-jarige al langer op het oog in verband een serie brandstichtingen in het centrum van Ede.