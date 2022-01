Nieuwe tegenslag voor familie die geld van oma terug wil van kleindochter: hele gerechtshof wraken mag niet

,,Mijn wrakingsverzoek richt zich in principe tot de drie rechters, niet het complete hof”, reageert advocaat Bas van Riel van kleindochter en haar man. ,,De vraag tijdens de zitting onlangs was of het wrakingsverzoek zich richtte tot één van de rechters, of alle drie: de samenstelling van het hof die op dat moment de zitting voorzat. Ik heb aangegeven dat het de volledige samenstelling betrof. Het is niet zo dat ik iedereen die bij het gerechtshof locatie Arnhem de functie rechter bekleedt, op voorhand wraak.”