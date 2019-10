Nieuwe vereniging wil moeflon redden

De moeflon hoort hier van nature niet thuis. Het wilde schaap komt oorspronkelijk voor op de eilanden Corsica en Sardinië in de Middellandse Zee. In 1909 werd het dier geïntroduceerd op Het Loo in Apeldoorn, 12 jaar later op de Hoge Veluwe. De beesten hebben een groot aanpassingsvermogen. Vandaar dat ze een eeuw na hun introductie nog steeds voortleven.

Wolf is dol op moeflons

Maar daar dreigt een einde aan te komen. Op de Noord-Veluwe liep in de buurt van Vierhouten altijd een kudde van ongeveer vijftig moeflons, maar die is sinds een jaar van de aardbodem verdwenen. ,,We nemen aan dat dit samen hangt met de komst van de wolf’’, zegt Cees Krijger, oprichter en voorzitter van Vereniging De Moeflon.

,,Voor een wolf is zo'n kudde alsof hij bij een McDonald’s komt. Hij is dol op de moeflon. In Noord-Duitsland is de soort om dezelfde reden verdwenen.’’ Krijger verzekert echter direct dat zijn vereniging niet anti-wolf is.

Wekeromse zand

In de Vallei is de moeflon te vinden op het Wekeromse Zand, waar vijftig tot zestig moeflons lopen. Op de Hoge Veluwe zijn er zo'n 250 (voorjaarsstand). Daarnaast loopt er een kleine kudde op landgoed Hoog Deelen. Elders in Nederland zijn ze te vinden in Limburg en de Achterhoek.

Volgens Krijger is de moeflon een ideale beheerder voor de heide en het openhouden van stuifzanden. ,,Ze eten gras, twijgen, knoppen en jonge bladeren, maar ook houden ze van grove den. Als dat niet gebeurt, groeien heide en stuifzanden dicht met die boom.’’

Geen schaapsherder nodig

Maar er zijn meer positieve kanten aan de moeflon als natuurbeheerder. ,,Ze hebben geen schaapsherder nodig en ze hoeven niet geschoren te worden.’’

Omdat de moeflon van oorsprong niet in Nederland voorkomt en derhalve als exoot wordt beschouwd, mag je officieel geen moeflons hebben. ,,Ze worden gedoogd, maar we zouden graag zien dat het dier wordt erkend als een inheemse soort. Dan mag je ze ook wettelijk houden en kunnen we maatregelen nemen om ze te behouden. Want als er niets gebeurt, verdwijnen ze binnenkort door toedoen van de wolf.’’

Geduld betrachten

Krijger erkent dat de moeflon wel moet leven in een omrasterd gebied. ,,Maar we kunnen wel regelen dat er uitwisseling tussen de verschillende kuddes komt en dat we ze kunnen behouden als natuurbeheerders.’’ Volgens de voorzitter kan het nog wel een paar jaar duren voor de moeflon wettelijk wordt erkend als inheems. ,,Maar ik geloof dat het kan. Het is het verleden eerder gebeurd.’’