Nieuwe wethouder Geert Ritsema: ‘Ede is eigenlijk Nederland in het klein’

Wat is uw connectie met Gelderland?

,,Ik zou bijna zeggen dat ik uit Gelderland kom. Ik werk inmiddels vier jaar in de provincie, en was twee jaar lang wethouder in Arnhem. Maar ik ben in Haarlem geboren. Hier heb ik tot mijn 11e levensjaar gewoond. Daarna ben ik verhuisd naar Bergen.



Mijn vader was hier aangesteld als burgemeester. Dit heeft hij 25 jaar lang gedaan. Daardoor kwam ik als jonge puber ook al in de raadszaal, en had de lokale politiek steeds meer mijn interesse. Na mijn middelbare schooltijd verhuisde ik naar Amsterdam. Hier woon ik inmiddels 41 jaar. Lokale politiek kreeg steeds meer mijn interesse.