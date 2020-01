NK Living Statues komt naar Ede

Opgeblazen vuilnisbak­ken en bushokjes: flink meer vuurwerk­scha­de voor gemeenten

7:04 De vuurwerkschade van oud en nieuw bedraagt voor gemeenten in deze regio alles bij elkaar over de 200.000 euro. Dat is ongeveer een kwart meer dan het bedrag waarvoor vorig jaar aan vuilnisbakken en verkeersborden werd gesloopt.