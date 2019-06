NK Wielrennen Ede: bedrijven nemen maatregelen tijdens drie dagen wegafsluitingen

Bedrijven langs de route zijn vooral op de woensdag moeilijk bereikbaar en hebben daarom maatregelen genomen. Zo heeft Tandartsenpraktijk Arnhemseweg alle patiënten met een afspraak op woensdag gebeld en gevraagd of ze die dag met de fiets of lopend kunnen komen. Patiënten van buiten Ede hebben een nieuwe afspraak gemaakt.



Hotel de Paasberg is sponsor van het NK Wielrennen in Ede en ligt langs de route. Het hotel heeft al haar gasten een e-mail gestuurd om ze te informeren over het evenement. Het hotel is via de voordeur minder goed bereikbaar, maar gasten kunnen via de achterdeur wel naar binnen. Het hotel zegt geen negatieve reacties te hebben gekregen.

Bereikbaarheid Ede tijdens het NK Wielrennen

Het centrum van Ede blijft op alle dagen bereikbaar via de noordkant, via de N224 en de Raadhuisstraat. Bedrijven en inwoners die langs de route wonen kunnen op de website van het NK Wielrennen in detail bekijken hoe de bereikbaarheid van hun straat is geregeld. Langs de route zijn parkeerverboden ingesteld.



Alle kerken zijn op zondag 30 juni bereikbaar, in de omgeving van de kerken kerk zijn alle parkeergelegenheid bereikbaar. Kerkgangers moeten ‘s middags wel rekening houden met eventuele extra reistijd, wanneer ze het parcours van de wegwedstrijd zou willen kruisen.

Hulpdiensten kunnen parcours altijd oversteken

De brandweer, politie en ambulance hebben een vestiging aan de Breelaan, die grenst aan de Klinkenbergerweg. Die straat is twee dagen volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De hulpdiensten kunnen het parcours echter altijd oversteken, zegt de gemeente Ede.

Omwonenden geïnformeerd per brief

Route en wegafsluitingen op woensdag 26 juni

Bewoners en medewerkers van bedrijven aan de N304 (in kaart de gele gebieden) kunnen voor 9.00 uur en na 16.00 uur nog gebruik maken van de N304. Na 9.00 uur wordt de weg afgesloten en zijn bedrijven en huizen aan de N304 beperkt bereikbaar. Voor urgente bereikbaarheid gedurende de dag worden er op 26 juni een aantal oversteken gecreëerd.

Route en wegafsluitingen op zaterdag 29 juni

Tijdens de NK Wegwedstrijden op zaterdag 29 en zondag 30 juni is de N781 afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer uit de richting Ede en Veenendaal naar Bennekom volgt de voorziene omleiding via de A12. Verkeer vanuit Bennekom richting Ede, volgt de voorziene omleiding via de Molenstraat.

Route en wegafsluitingen op zondag 30 juni