‘NK wielrennen wordt op dranghekniveau geëvalueerd’

VIDEO Slachtof­fer bij schietinci­dent in Ede, politie zoekt naar twee verdachten

11 juli EDE - In de Soembalaan in Ede is woensdagavond rond 21.50 uur een schietincident geweest. Een slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat hij niet in levensgevaar is.