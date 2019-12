Nog geen spoor van daders die ruiten insloegen van 29 auto’s in Ede

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden de ruiten van 29 auto’s in de drie wijken ingeslagen . Een woordvoerder van de politie zegt dat er niets uit de voertuigen is ontvreemd. ,,Wij gaan uit van vandalisme, een kwajongensstreek als je het zo mag noemen’’, aldus de woordvoerder.

Geen extra aangiften

De politie heeft nog geen tips binnengekregen over de mogelijke dader(s). ,,Je zou kunnen denken dat een persoon of een groep via de Zeeheldenbuurt en Bloemenbuurt naar Veldhuizen is getrokken en onderweg de vernielingen heeft aangericht. Maar daar hebben we nog geen aanwijzingen voor. We hopen op tips van mensen die iets hebben gezien in die nacht.’’