Man die met drugs en alcohol op ging rijden twee keer in 24 uur opgepakt in Ede

12 november EDE - Een man die onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur zat in Ede, is afgelopen weekend twee keer in 24 uur tijd opgepakt. Agenten die de man vanaf het Museumplein in de auto zagen stappen en weg zagen rijden, hadden het vermoeden dat hij te veel alcohol op had.