Nog veel hordes te nemen voor bouw miljoenenattractie World Food Center Ede

Gelderland stelt 17 miljoen euro beschik­baar voor World Food Center Experience in Ede

27 februari De provincie Gelderland stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor de oprichting van het World Food Center Experience (WFC) in Ede. Dat hebben Provinciale Staten vandaag in ruime meerderheid besloten. In het WFC moeten bezoekers hét verhaal te zien krijgen over het effect van voeding op het lichaam, wereldwijde voedseluitdagingen en duurzame keuzes rond voedsel.