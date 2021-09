Noodopvang Harskamp blijft nog maanden open ondanks vertrek groep Afghaanse vluchtelingen

Afgelopen weekend bevestigde het COA al dat vluchtelingen vanuit de kazerne in Harskamp naar Heumensoord zouden vertrekken. In het natuurgebied bij Nijmegen verblijven op dit moment al 240 vluchtelingen. Zij komen van een marinebasis in Amsterdam. Daar komen nu 100 vluchtelingen uit Harskamp bij.

Dit is echter niet de voorbode van het volledig leeglopen van de kazerne in Harskamp, zoals eerder werd gedacht. Het is namelijk nog niet duidelijk of er voor alle mensen uit Harskamp in Nijmegen plek is. Het COA verwacht daarom dat de opvanglocatie in Harskamp nog de komende maanden in gebruik is. Op dit moment verblijven er 650 mensen op de kazerne, vooral gezinnen. Zo zijn er ruim 200 jonge kinderen op de kazerne.

Inwoners Harskamp krijgen brief met uitleg

Inwoners van Harskamp krijgen vandaag een brief over de situatie op het kamp en de mogelijkheden die de vluchtelingen de komende dagen hebben. Een groot deel van de Afghanen mag vandaag of morgen uit quarantaine en is dus ook vrij om te gaan in en rond het dorp. Vanwege besmettingsgevaar van het coronavirus, moesten alle Afghanen tot nu toe achter de hekken van de opvang blijven.

Volgens het COA zal een deel van de Afghanen graag weer deel willen nemen aan het openbare leven door bijvoorbeeld eigen boodschappen te doen. Vrijwilligers zullen hen de komende tijd wegwijs maken in de omgeving. Overigens krijgen de vluchtelingen dagelijks alle maaltijden van het COA. Ondertussen voert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog volop gesprekken met de evacués om de vluchtelingen te identificeren en te controleren dat het hier daadwerkelijk gaat om mensen die voor Nederland hebben gewerkt in Afghanistan.

Dorp wil duidelijkheid

In Harskamp wordt door de de dorpsraad al lang om duidelijkheid gevraagd. De komst van de Afghanen overviel de inwoners. Juist omdat er geen duidelijkheid was over de duur en de omvang van de opvang, was er veel protest, zeggen verschillende dorpsbewoners.

Als er een duidelijk einddatum is, zal de gemeente Ede dat zo snel mogelijk melden. Burgemeester René Verhulst bezoekt de vluchtelingen opvang vandaag.

Harskamp internationaal verguisd

Harskamp kwam internationaal in het nieuws nadat een groep van zo’n 250 jongeren vorige week dinsdag ging protesteren bij de poort van de kazerne in het dorp. Er werden leuzen als ‘Eigen volk eerst’ en ‘White Power’ geroepen.



In de dagen die volgend werd echter duidelijk dat het dorp zich niet massaal verzet tegen de vluchtelingenopvang. Zo werden vanochtend nog eens honderden dozen met kleding en andere spullen -onder meer door de kerken ingezameld- naar het opvangcentrum gebracht.



Zo ziet de opvang in Nijmegen eruit: