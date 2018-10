Oefening zit erop: heli's naar huis, rust keert terug op Deelen

Luchtmachtbasis Deelen was vanaf eind september het epicentrum van de oefening waaraan 2.200 militairen meededen. Bij de oefening werden zo'n twintig helikopters, vier straaljagers, twee transportvliegtuigen en een drone ingezet. Dat leidde tot extra luchtverkeer in Deelen en omgeving.

Rust

Tilburg kreeg daardoor even rust. Gelderland nam de herrie van startende en landende Chinook en Apache helikopters over. Defensie had als het ware de Gilzen-Rijen 'even' verhuisd naar Deelen.

Op het vliegveld stonden grote gele luchtvaartbrandweerwagens; een voorwaarde om te kunnen vliegen. Niet alleen Gelderland nam de herrie van Brabant over. Deelen was uitvalsbasis, maar er werd ook geoefend in Harskamp, de Edese en Ginkelse Heide, in Terwolde, op vliegveld Twente, bij Coevorden, Assen en in het Groningse Zoutkamp.