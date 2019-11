OM eist boete na bloederige Edese uitgaansavond

Dat staat op camerabeelden en moet volgens de officier van justitie de boeken in als een poging tot zware mishandeling. Wat haar betreft moet de 23-jarige daarvoor een boete van 1000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk opgelegd krijgen. De feestelijke avond in de discotheek ziet er gezellig uit op de videobeelden, tot en met het moment dat de verdachte met een meisje staat te kletsen die hij kent als oud-collega. Daar was de vriend van het meisje echter niet van gediend. In de volgende beeldfragmenten duwt de vriend van het meisje de verdachte, die terugduwt. Daarna vliegt de vriend de verdachte aan en haalt hij uit. Rollebollend gaan de twee door de meute, waarbij de verdachte met het glas in zijn hand van zich af slaat, zoals getuigen ook beschrijven. Dan is er overal bloed en gaat iedereen naar buiten.

Geen poging doodslag

,,Ik herinner me daar niks meer van”, stelde de Zelhemmer, die tot zijn schrik vervolgd werd wegens een poging tot doodslag. Maar de officier van justitie vond na bestudering van vergelijkbare zaken en uitspraken dat dat een te zware beschuldiging was. Dit gedrag was niet latent dodelijk. Zware mishandeling was het ook niet, want de snee van 4 centimeter op het hoofd van de ander was al hersteld. Het litteken dat de vriend van het meisje aan de rechters liet zien zat 2 centimeter boven het oor in het haar en niet in het gezicht. “Het is een poging tot zware mishandeling”, concludeerde de aanklager.