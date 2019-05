OM wil straf voor Edenaar die 70-jarige geld zou hebben opgelicht

Een zeventigjarige vrouw krijgt een whatsappbericht: ‘mam, dit is mijn nieuwe nummer.’ Ze vraagt: ‘wie is dit?’ ‘Wie denk je?’, leest ze. Ze noemt twee namen. De ene naam wordt bevestigd. ‘Wil je even geld overmaken?’, klinkt het dan. Ze maakt vijftienhonderd euro over naar de opgegeven bankrekening, denkend dat het geld bij haar zoon uitkomt. Maar zo gauw ze hem spreekt wordt duidelijk dat ze is opgelicht.

Genoeg bewijs, denk OM

De rekening blijkt te horen bij de 21-jarige Edenaar die gisteren voor de rechtbank in Arnhem stond. Hij zei van niets te weten en dat hij zijn bankpas een tijd kwijt is geweest. Daar is echter geen aangifte van en de officier van justitie vindt dat er genoeg bewijs is voor in ieder geval betrokkenheid bij de oplichting in oktober vorig jaar.



Ook wil ze dat de Edenaar wordt bestraft voor diefstallen, het mishandelen van zijn zusjes en het vernielen van huisraad in de woning van zijn moeder.



Getraumatiseerd door de oorlog

Het gaat niet goed met de uit Syrië gevluchte Edenaar. Hij is ernstig getraumatiseerd door de oorlog en gebruikt drugs. Mogelijk lijdt hij aan psychoses. Zijn moeder weet niet wat zij met hem aan moet. Hij vraagt haar vaak om geld voor drugs en slaat de boel kort en klein en mishandelt zijn zusjes als hij zijn zin niet krijgt. Gedragsdeskundigen adviseren een klinische behandeling.

Kliniek is al gevonden