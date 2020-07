Omgekomen Shelley krijgt uitvaart als prinses Diana, precies zoals ze dat wilde

Hennepkwe­kers wonen apparte­ment uit in Ede

1 juli EDE - De Edese politie heeft woensdagochtend een wietkwekerij ontdekt in een appartement aan de Topaasstraat in Ede. De plantage was in de woonkamer van een flat gebouwd, meldt wijkagent Gerben Algra. Er is nog niemand aangehouden.